Краснодарский краевой суд не будет судить своего коллегу Захарчевского, который насмерть сбил велосипедиста

В сентябре следователи все-таки завели уголовное дело после четырех отказов. В суде порталу Юга.ру подтвердили, что за рулем внедорожника, сбившего велосипедиста, был именно Захарчевский. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил проверить расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Краснодаре и взял его под личный контроль.

Напомним, в апреле на улице Бородинской внедорожник сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова. Через несколько месяцев он скончался в больнице. Предположительно, за рулем машины находился судья краевого суда Юрий Захарчевский. Об этом ДТП стало известно в августе.

Адвокат Иванов 11 декабря рассказал, что уголовное дело по факту смерти велосипедиста должен был рассматривать Краснодарский краевой суд, где работает Захарчевский. При этом судью даже не отстранили от должности.

«Виновник трагедии до сих пор не отстранен от должности и ежедневно приезжает вершить правосудие на автомобиле, за рулем которого сбил Данила», — написал юрист.

Также он рассказал, что слушание по жалобе на бездействие следствия по неизвестной причине отложили на середину января. По мнению адвоката, суд просто не хочет брать на себя ответственность и что-то решать. Накануне на заседании Иванов заявил отвод председательствующему судье и всему составу краевого суда. Его ходатайство удовлетворили, теперь материалы дела направят в другой регион.

«Считаю это Соломоновым решением, удовлетворяющим все стороны: судьи Краснодарского краевого суда таким образом сняли с себя коллективную ответственность за судьбу коллеги, а нам это дает надежду на беспристрастное правосудие», — прокомментировал адвокат.