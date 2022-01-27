В Краснодаре снова пошел снег, хотя в прогнозе его не было

Синоптики рассказали, что в городе не будет осадков, но сохранятся переменная облачность и туман. Однако с утра в некоторых районах Краснодара жители столкнулись со снегопадом: например, снег идет на Ставропольской улице и на Садовом мосту.

В Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. В отдельных районах опустится туман, на дорогах региона все еще гололед. Ветер переменный 3-8 м/с, температура воздуха днем -4…+1° C. На Черноморском побережье северный и северо-восточный ветер со скоростью 6-11м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 6° C. В горах температура составит -3…-8° C.

В следующие двое суток на Кубани сохранится переменная облачность, местами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. 28 января местами будет туман. На дорогах гололедица. В крае похолодает до -10° C, но на Черноморском побережье температура поднимется до 9° C. Порывы ветра усилятся.

Напомним, накануне из-за тумана аэропорт Ростова-на-Дону не смог принять два рейса, и их направили в Краснодар. Из-за снегопада, прошедшего на выходных, в Краснодаре падали деревья, машины блокировали целые улицы, мусор до сих пор не вывозят в некоторых районах. Пассажирам трамваев приходилось ждать, пока почистят рельсы, а пассажирам маршруток — самим выталкивать их из сугробов на дорогах. Ходить пешком тоже нелегко: подземные переходы засыпало снегом, передвигаться по протоптанным дорожкам неудобно и опасно.