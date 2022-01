В Краснодаре снова пошел снег, хотя в прогнозе его не было

По данным краевого гидромедцентра, днем 27 января в Краснодаре ожидается температура 0…-2° C. Следующей ночью температура опустится до -6° C. Переменный ветер достигнет скорости 3-8 м/с.

В Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. В отдельных районах опустится туман, на дорогах региона все еще гололед. Ветер переменный 3-8 м/с, температура воздуха днем -4…+1° C. На Черноморском побережье северный и северо-восточный ветер со скоростью 6-11м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 6° C. В горах температура составит -3…-8° C.