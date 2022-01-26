Аэропорт Краснодара принял два рейса, которые не смогли приземлиться в Ростове-на-Дону из-за тумана

Краснодарский край

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  • Краснодарский аэропорт во время снегопада © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодар им. Екатерины II
    Краснодарский аэропорт во время снегопада © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодар им. Екатерины II

Аэропорт Краснодара принял самолеты, следовавшие в Ростов-на-Дону

Вечером 25 января аэропорт Краснодара объявил, что с 21:00 действует режим ограниченной видимости из-за тумана. 26 января в пресс-службе аэропорта рассказали, что, несмотря на погоду, всю ночь аэропорт работал в штатном режиме. В 6 утра режим ограниченной видимости сняли. 

Но туман добрался до Ростова-на-Дону, и некоторые самолеты пришлось перенаправлять в Краснодар. Так, в 07:56 Пашковский аэропорт принял рейс A4-214 из Екатеринбурга, в 09:55 — рейс HY-9647 из Ташкента. 

Позже они должны вылететь в Ростов: согласно электронному табло, самолет из Узбекистана там ожидают в 12:15, екатеринбургский рейс — в 12:50. Последний самолет ростовский аэропорт принял в 06:28 утра, все следующие рейсы задерживаются.

Пока в Ростове сохраняется переохлажденный туман, видимость составляет менее 100 метров.

UPD: в 12:26 рейс из Ташкента вылетел в Ростов после дозаправки. Пассажиров не высаживали.

Напомним, накануне во время снегопада краснодарский аэропорт несколько раз вынужденно останавливал работу. В начале января аэродромы Кубани принимали рейсы, которые из-за погоды не могли приземлиться в Симферополе. 15 января сочинский аэропорт отправил два рейса на другие аэродромы из-за метели.

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