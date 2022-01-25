На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала Kub Mash
    © Кадр из видео телеграм-канала Kub Mash

24 января на Кубани крыша детского сада провалилась под тяжестью снега

Напомним, с 21 по 24 января в Краснодарском крае прошел сильный снегопад, который ошибочно посчитали рекордным. В Краснодаре из-за снега деревья падали на тротуары, дороги, припаркованные машины. 33 тыс. жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества. В одном из жилых домов случился пожар, когда упавшее дерево оборвало электрические провода, а в пригороде Краснодара сгорела недавно отремонтированная трансформаторная подстанция.

Как сообщили в администрации Северского района, 24 января в 13:30 в поселке Октябрьском под тяжестью снега обрушилась часть кровли детского сада, начали разрушаться стены.

В администрации подтвердили, что никто не пострадал: благо в понедельник из-за непогоды отключили воду, и сад не принимал детей.

«Даже если бы они были внутри, не пострадали бы, внутрь оно не провалилось. Часть стены на втором этаже вывалилась на улицу, оно только начало разрушаться», — подчеркнули в администрации.

Прокуратура Северского района организовала проверку.

Детей временно будут принимать в детсадах соседнего поселка Черноморского.

Как писали Юга.ру, жители кубанских поселков жалуются на постоянные проблемы с водоснабжением, которые не решаются годами.

Детские сады Погода Северский район

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