На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды
24 января на Кубани крыша детского сада провалилась под тяжестью снега
Напомним, с 21 по 24 января в Краснодарском крае прошел сильный снегопад, который ошибочно посчитали рекордным. В Краснодаре из-за снега деревья падали на тротуары, дороги, припаркованные машины. 33 тыс. жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества. В одном из жилых домов случился пожар, когда упавшее дерево оборвало электрические провода, а в пригороде Краснодара сгорела недавно отремонтированная трансформаторная подстанция.
Как сообщили в администрации Северского района, 24 января в 13:30 в поселке Октябрьском под тяжестью снега обрушилась часть кровли детского сада, начали разрушаться стены.
В администрации подтвердили, что никто не пострадал: благо в понедельник из-за непогоды отключили воду, и сад не принимал детей.
«Даже если бы они были внутри, не пострадали бы, внутрь оно не провалилось. Часть стены на втором этаже вывалилась на улицу, оно только начало разрушаться», — подчеркнули в администрации.
Прокуратура Северского района организовала проверку.
Детей временно будут принимать в детсадах соседнего поселка Черноморского.
Как писали Юга.ру, жители кубанских поселков жалуются на постоянные проблемы с водоснабжением, которые не решаются годами.