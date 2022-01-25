На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды

Напомним, с 21 по 24 января в Краснодарском крае прошел сильный снегопад, который ошибочно посчитали рекордным. В Краснодаре из-за снега деревья падали на тротуары, дороги, припаркованные машины. 33 тыс. жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества. В одном из жилых домов случился пожар, когда упавшее дерево оборвало электрические провода, а в пригороде Краснодара сгорела недавно отремонтированная трансформаторная подстанция.

Как сообщили в администрации Северского района, 24 января в 13:30 в поселке Октябрьском под тяжестью снега обрушилась часть кровли детского сада, начали разрушаться стены.