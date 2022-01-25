В поселке Южном ночью сгорел трансформатор. Жители остались без электричества и тепла
В ночь на 25 января в поселке Южном загорелся трансформатор и отключилось электричество
Жители СНТ Ивушка в поселке Южном пожаловались в соцсетях, что в ночь на 25 января у них сгорел трансформатор, который установили полтора месяца назад. Из-за случившегося люди остались без электричества и тепла.
«В самую непогоду люди остались без света и тепла на неопределенный срок. Пока никто не приехал, управляющая обещала электриков, пожарным вот позвонили», — написали в телеграме.
По словам автора поста, раньше в поселке была одна старая трансформаторная подстанция. Ее энергии не хватало, что вызывало постоянные перебои с электричеством. Полтора месяца назад установили новый трансформатор, проблемы решились, но теперь он сгорел.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что сообщение о пожаре поступило в 00:42. Пожарные прибыли на место около 1:00 и установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания. Затем на место приехали электрики.
Местные жители написали, что утром 25 января электричество не появилось. Аварийные службы не дают четкого ответа, когда восстановят электроснабжение, отвечая, что на месте работают специалисты.
Напомним, из-за непогоды 24 января на Кубани и в Алыгее без электричества остались 33 тыс. человек. В Минэнерго РФ заверили, что контролируют ситуацию.