В поселке Южном ночью сгорел трансформатор. Жители остались без электричества и тепла

В ночь на 25 января в поселке Южном загорелся трансформатор и отключилось электричество

Жители СНТ Ивушка в поселке Южном пожаловались в соцсетях, что в ночь на 25 января у них сгорел трансформатор, который установили полтора месяца назад. Из-за случившегося люди остались без электричества и тепла.

«В самую непогоду люди остались без света и тепла на неопределенный срок. Пока никто не приехал, управляющая обещала электриков, пожарным вот позвонили», — написали в телеграме.

По словам автора поста, раньше в поселке была одна старая трансформаторная подстанция. Ее энергии не хватало, что вызывало постоянные перебои с электричеством. Полтора месяца назад установили новый трансформатор, проблемы решились, но теперь он сгорел.