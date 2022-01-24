В Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за непогоды на Кубани и в Адыгее 24 января электроэнергии нет в домах у 33 тыс. человек

В пресс-службе Министерства энергетики РФ сообщили, что 24 января в Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек.

Отключения происходят с 9:00 из-за мокрого снега и ветра на сетях 6–10 кВ. Это линии компаний «Россети» и «НЭСК-Электросети». Восстанавливают электроснабжение 67 бригад. В министерстве заверили, что контролируют ситуацию.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем инстаграме, что коммунальные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия стихии. Все, у кого дома нет тепла или есть перебои с электричеством, могут написать об этом в комментариях к посту на странице главы края.

Напомним, 22 января из-за мокрого снега на Кубани без электричества остались жители четырех сельских поселений в Красноармейском районе. А 23 января свет отключили в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара.

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В Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек
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