На Кубани все выходные будет действовать штормовое предупреждение

В Краснодарском крае 21-23 января, а также утром 24 января действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с грозой, град и мокрый снег. Будет дуть ветер со скоростью 20-25 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 29 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре 22 января по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет идти снег. Температура упадет до -1°С. Ветер северо-восточный 4 м/с. В воскресенье, 23 января, похолодает до -2 °С. Порывы ветра достигнут 5 м/с.

По краю на выходных прогнозируют налипание мокрого снега на провода и гололед. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем -3…+2 °С, в горах ночью -3…-8 °С. Днем -3…+2 °С. На Черноморском побережье ночью +3…-2 °С, днем -1…+4 °С.