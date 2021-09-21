Жители поселка Мичуринский жалуются, что с июня живут без регулярного водоснабжения

Жители поселка Мичуринский жалуются, что без водопровода сложно растить детей, и что водовозов порой приходится ждать до поздней ночи. Юга.ру попытались узнать у администрации Успенского района, когда эти проблемы будут решены

В начале августа на интернет-портале «Новая Газета Кубани» в рубрике писем от читателей опубликовали обращение от жителей поселка Мичуринский в Успенском районе. Люди просили о помощи — дело в том, что в поселке уже несколько лет нет нормального водоснабжения. Этим летом воды вообще не было. Ее подвозили машинами, из-за чего жители вынуждены «караулить» подвоз. В основном, в поселке живут пожилые люди — им физически тяжело носить ведра с водой до дома. «На улице жара, а мы не можем ни постирать, ни помыться. В посёлке есть школа и детский сад. Как там детей кормят без воды? Живём в благодатном крае, а условий нет никаких», — говорится в обращении.

В комментариях под записью собрались мнения других жителей Мичуринского. По большей части это жалобы схожего характера: в поселке не было воды всё лето, а водовозы в некоторые дни приезжают поздней ночью. По словам ещё части жильцов, на некоторых улицах проблема с водоснабжением длится десятилетиями. «Бывала в посёлке не раз на протяжении многих лет. Всегда нет воды! Всегдааааа!!!!!» «Эта ужасная катастрофа уже длится лет 10, а в этом году, и администрации и начальнику водоканала звонили одни отговорки и всем надоевшие обещания. На сходе граждан никто не огласил список потраченных средств на ремонты и проделанную работу, и сколько выделялось средств государственным и местным бюджетом, глава только обещает, но всё в пустую.» «Это ужас, воды нету всё лето, сидим ждём, когда воду привезут, если привезут, улицы есть, куда вообще не возят, что делать большим семьям, старикам. Как можно жить в таких условиях в в 21-ом веке. А потом говорят почему молодёжь уезжает с посёлка, да потому что ни условий, ни работы, ничего. Будущего не видно…» «А я хочу сказать большое спасибо водителям водовозов, один раз подвезли воду в первом часу ночи. Оно им надо? Вот бы руководство водоканала так работало!!!!!!!!!!!»

В социальных сетях пытались привлечь внимание к проблеме. В июле телеграм-канал «Туподар» публиковал видео с сообщением от жителей Мичуринского. Уже тогда люди жаловались, что воды нет почти месяц: местным жителям приходится носить воду ведрами, и такая ситуация длится многие годы.

По состоянию на сентябрь в поселке все еще нет воды. Теперь местные жители рассказывают, что всем, кто жалуется, поступают угрозы. В первую очередь это касается работников государственных учреждений.