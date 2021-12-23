Ночью в Краснодаре похолодает до -9 °C, а в крае — до -20 °C
Жителей Краснодарского края ждет еще одна холодная ночь перед потеплением
Напомним, 22 декабря в Краснодаре, Сочи и других городах Кубани выпал первый снег. Из-за этого в Кропоткине произошло семь ДТП за час на одном перекрестке и еще одно массовое ДТП, где пострадало 16 автомобилей. Краснодар встал в 10-балльные пробки. За полдня в городе зафиксировали 110 аварий. К вечеру в Сочи парализовало движение.
Пальмы в снегу, снеговики с ракушками:
Синоптики прогнозировали, что 23 декабря столбик термометра в Краснодарском крае опустится до -22 °C.
По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки на Кубани ожидается переменная облачность и южный ветер со скоростью до 11 м/с, порывами до 20 м/с. В некоторых районах продолжит идти снег. Дороги скользкие из-за гололеда.
Температура ночью составит -7…-12 °C, в восточной части края опустится до -20 °C. В юго-восточных предгорьях столбик термометра останется на уровне -1…-6 °C.
На Черноморском побережье выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем возможно усиление порывов ветра до 23 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем 2…7 °C.
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В Краснодаре ночью температура упадет до -9 °C, но уже завтра начнет подниматься: днем 24 декабря будет 1 °C, к концу выходных — 10 °C.
Потеплеет и в других районах края. В отдельных местах выпадут осадки, на побережье Черного моря ожидается сильный дождь. Температура днем 25 декабря составит 4…9 °C, в южной половине края до 13 °C.