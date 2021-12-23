Ночью в Краснодаре похолодает до -9 °C, а в крае — до -20 °C

Жителей Краснодарского края ждет еще одна холодная ночь перед потеплением

Напомним, 22 декабря в Краснодаре, Сочи и других городах Кубани выпал первый снег. Из-за этого в Кропоткине произошло семь ДТП за час на одном перекрестке и еще одно массовое ДТП, где пострадало 16 автомобилей. Краснодар встал в 10-балльные пробки. За полдня в городе зафиксировали 110 аварий. К вечеру в Сочи парализовало движение.

Пальмы в снегу, снеговики с ракушками:

Синоптики прогнозировали, что 23 декабря столбик термометра в Краснодарском крае опустится до -22 °C.

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки на Кубани ожидается переменная облачность и южный ветер со скоростью до 11 м/с, порывами до 20 м/с. В некоторых районах продолжит идти снег. Дороги скользкие из-за гололеда.

Температура ночью составит -7…-12 °C, в восточной части края опустится до -20 °C. В юго-восточных предгорьях столбик термометра останется на уровне -1…-6 °C.

На Черноморском побережье выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем возможно усиление порывов ветра до 23 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем 2…7 °C.