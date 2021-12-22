В Краснодарском крае температура опустилась до -5 °С и выпал снег

22 декабря в Краснодарском крае ожидаются снег и похолодание до -8 °С

По данным краевого гидрометцентра в Краснодаре 22 декабря будет -5…-3 °С, облачно, ожидается легкий снегопад. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер 5-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В городе запустили спецтехнику для расчистки дорог, мэрия просит воздержаться от поездок на личном транспорте.

На территории края возможно похолодание до -8 °С. На черноморском побережье будет -4…+1 °С, временами снег и мокрый снег. Ветер умеренный 4-16 м/с, местами порывы до 18 м/с. В горах действует штормовое предупреждение о лавиноопасности.