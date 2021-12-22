В Краснодарском крае температура опустилась до -5 °С и выпал снег

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

22 декабря в Краснодарском крае ожидаются снег и похолодание до -8 °С

По данным краевого гидрометцентра в Краснодаре 22 декабря будет -5…-3 °С, облачно, ожидается легкий снегопад. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер 5-11 м/с с порывами до 15 м/с. 

В городе запустили спецтехнику для расчистки дорог, мэрия просит воздержаться от поездок на личном транспорте.

На территории края возможно похолодание до -8 °С. На черноморском побережье будет -4…+1 °С, временами снег и мокрый снег. Ветер умеренный 4-16 м/с, местами порывы до 18 м/с. В горах действует штормовое предупреждение о лавиноопасности.

Самая большая горнолыжка в России:

Специалисты гидрометцентра предупреждают об обстановке на дорогах: местами будет гололед, снежный налет и тающий снег.

23 декабря температура останется на том же уровне, ожидаются слабый ветер, снежные осадки, высокая облачность и гололед.

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В Краснодарском крае температура опустилась до -5 °С и выпал снег

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