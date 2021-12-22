В Краснодаре снова 10-балльные пробки. На этот раз — из-за снега
Утром 22 декабря Краснодар снова стоит в 10-балльных пробках
Утром 22 декабря пробки в Краснодаре достигли 10 баллов. Заторы на дорогах связаны с утренним снегопадом. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти сегодня днем и 23 декабря, после потеплееет до 4 °C и к вечеру 24 декабря пойдет дождь.
Сейчас самые серьезные пробки наблюдаются на улице 40 лет Победы от Восточно-Кругликовской до Московской, в Губернском микрорайоне, на Дзержинского до Красной, на Сормовской.
Из-за сложной погодной ситуации мэрия города попросила краснодарцев отказаться от личного транспорта в пользу общественного. В расчистке улиц участвует 21 единица спецтехники. При чрезвычайной ситуации стоит звонить по номеру 112.
Жители жалуются и на общественный транспорт: из-за пробок автобусы и маршрутки не могут доехать до остановок.
Кроме того, даже там, где заторов на дорогах пока нет, ехать приходится очень осторожно из-за гололеда.
Урбанист Мирослав Валькович напомнил, что в прошлом году снег убирали 47 единиц спецтехники.
Жалобы на предновогодние пробки появились несколько дней назад. Еще в начале месяца администрация объявила, что грузовики в декабре будут передвигаться по ночам, чтобы снизить нагрузку на дороги.