В Краснодаре снова 10-балльные пробки. На этот раз — из-за снега

Утром 22 декабря пробки в Краснодаре достигли 10 баллов. Заторы на дорогах связаны с утренним снегопадом. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти сегодня днем и 23 декабря, после потеплееет до 4 °C и к вечеру 24 декабря пойдет дождь.

Сейчас самые серьезные пробки наблюдаются на улице 40 лет Победы от Восточно-Кругликовской до Московской, в Губернском микрорайоне, на Дзержинского до Красной, на Сормовской.