Из-за обильных снегопадов в районе Сочи парализовало движение

В некоторых районах Сочи вечером 22 декабря парализовало движение. Об этом сообщили водители в местных пабликах. Около 1:00 написали, что движение парализовало на федеральной трассе. Водители не могли проехать в районе Лазаревского.

А на улице Тимирязева в Сочи местные жители купили соль в ближайшим магазине и сами посыпали ей дорогу, чтобы автомобили смогли проехать.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» утром 23 декабря рассказали, что наиболее сильные снегопады прошли в Лазаревском и Туапсинском районах. В пик интенсивности осадков на нескольких участках трассы А-147 Джубга — Сочи были непродолжительные затруднения, в основном связанные с тем, что водители ездят на летней резине.

В Лазаревском районе обильный снег пошёл около 21:00. За три часа выпало 4-6 см снега, на отдельных участках — до 8 см. Наиболее сильные осадки выпали на границе Сочи и Туапсинского района около поста ГИБДД «Магри».

На участке км 80 — км 122 трассы А-147 Джубга — Сочи (Лазаревский район) снег убрали федеральные дорожники через час после того, как осадки закончились. Израсходовали 36 кубических метров соли.

Для уборки снега с проезжей части и противогололедной обработке на дороге А-147 Джубга — Сочи задействовали девять комбинированных дорожных машин, израсходовали 35 кубических метров противогололедных материалов. Обильный снегопад здесь начался около 20:00 и закончился в полночь. Толщина снежного покрова составила 5-7 см, на отдельных участках до 9 см. После завершения осадков, уже в 2:00 проезжую часть очистили от снега.

Всего на федеральных трассах Сочи (включая Красную Поляну) и Туапсинского района в ночь с 22 на 23 декабря работало более 70 единиц спецтехники и 11 мобильных бригад дорожных рабочих.