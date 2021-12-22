Пальмы в снегу, снеговики с ракушками. В Сочи выпал снег, фото и видео из соцсетей
В ночь с 21 на 22 декабря в Сочи выпал первый снег. Вот как его увидели местные жители
В ночь с 21 на 22 декабря на большой части Краснодарского края выпал первый снег в этом сезоне. В краевой столице температура воздуха опустилась до -5 °С, прогнозируют снижение еще на несколько градусов.
Снег продолжает идти, почти такая же погода сегодня и в Сочи. Юга.ру собрали фото и видео жителей:
— О да! Весь день идёт, от окна не отхожу. Пойду к морю схожу, посмотрю, что там происходит! — комментируют вдохновленные сочинцы.
— Эх …. А потом будет солнце и слякоть как обычно, — уже грустят горожане.
Синоптики прогнозируют в Сочи -10 °С, так что красивые пейзажи в городе могут задержаться. Напомним, в ближайшие дни в восточных районах Краснодарского края ожидается похолодание до -15 °С.
Ранее Юга.ру публиковали фото Евгения Таранжина — он показал, как выглядит парк «Краснодар» под первым снегом.