Пальмы в снегу, снеговики с ракушками. В Сочи выпал снег, фото и видео из соцсетей

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Дуденко, instagram.com/maridudenko
    © Фото Марины Дуденко, instagram.com/maridudenko

В ночь с 21 на 22 декабря в Сочи выпал первый снег. Вот как его увидели местные жители

В ночь с 21 на 22 декабря на большой части Краснодарского края выпал первый снег в этом сезоне. В краевой столице температура воздуха опустилась до -5 °С, прогнозируют снижение еще на несколько градусов.

Снег продолжает идти, почти такая же погода сегодня и в Сочи. Юга.ру собрали фото и видео жителей:

— О да! Весь день идёт, от окна не отхожу. Пойду к морю схожу, посмотрю, что там происходит! — комментируют вдохновленные сочинцы.

— Эх …. А потом будет солнце и слякоть как обычно, — уже грустят горожане.

Синоптики прогнозируют в Сочи -10 °С, так что красивые пейзажи в городе могут задержаться. Напомним, в ближайшие дни в восточных районах Краснодарского края ожидается похолодание до -15 °С.

Ранее Юга.ру публиковали фото Евгения Таранжина — он показал, как выглядит парк «Краснодар» под первым снегом.

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Пальмы в снегу, снеговики с ракушками. В Сочи выпал снег, фото и видео из соцсетей

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