Пальмы в снегу, снеговики с ракушками. В Сочи выпал снег, фото и видео из соцсетей

В ночь с 21 на 22 декабря в Сочи выпал первый снег. Вот как его увидели местные жители

В ночь с 21 на 22 декабря на большой части Краснодарского края выпал первый снег в этом сезоне. В краевой столице температура воздуха опустилась до -5 °С, прогнозируют снижение еще на несколько градусов.

Снег продолжает идти, почти такая же погода сегодня и в Сочи. Юга.ру собрали фото и видео жителей: