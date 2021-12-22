Первый снег в парке «Краснодар». Фото

Рано утром 22 декабря в Краснодаре выпал первый снег . Для автомобилистов и работников муниципальных хозяйственных служб это обернулось сложностями . Из плюсов ситуации можно отметить, в первую очередь, эстетические: снежный слой придал городу свежий и непривычный вид. Посмотрите, как ранним утром выглядел парк «Краснодар» и одноименный стадион:

Автор этих фотографий Евгений Таранжин регулярно публикует в личном аккаунте видео, снятые с большой высоты при помощи квадрокоптера. Однако этим утром полетать не получилось. «Во-первых, была метель», говорит Евгений. «Во-вторых, уже несколько дней над парком сложно летать. Где-то работает глушилка, из-за которой с квадрокоптером теряется связь сразу после взлета».

Напомним, что в ближайшие дни в восточных районах Краснодарского края ожидается похолодание до -15 °С. И даже в Сочи прогнозируют -10 °С.