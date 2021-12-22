Из-за снега в массовом ДТП на Кубани пострадало 16 машин

22 декабря в Краснодарском крае выпал первый снег. Из-за этого Краснодар встал в 10-балльные пробки, а к полудню в столице края зафиксировали уже 110 ДТП. В пресс-службе ГИБДД отметили, что обычно столько аварий случается за сутки.

В городе Кропоткине произошло сразу семь ДТП на пересечении улиц Авиационной и Гагарина, пострадало 10 машин. Еще одно массовое ДТП случилось на улице Деповской между Черноморской и Хмельницкого — оно затронуло сразу 16 автомобилей. Люди ни в одном из ДТП травм не получили.