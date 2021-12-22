Из-за снега в массовом ДТП на Кубани пострадало 16 машин
Из-за непогоды в Кропоткине столкнулось 16 машин
22 декабря в Краснодарском крае выпал первый снег. Из-за этого Краснодар встал в 10-балльные пробки, а к полудню в столице края зафиксировали уже 110 ДТП. В пресс-службе ГИБДД отметили, что обычно столько аварий случается за сутки.
В городе Кропоткине произошло сразу семь ДТП на пересечении улиц Авиационной и Гагарина, пострадало 10 машин. Еще одно массовое ДТП случилось на улице Деповской между Черноморской и Хмельницкого — оно затронуло сразу 16 автомобилей. Люди ни в одном из ДТП травм не получили.
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В пресс-службе ГИБДД подчеркнули, что некоторые водители еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, и это стало одной из причин аварий. Другая причина — несоблюдение дистанции между автомобилями.
Напомним, 20 декабря в Краснодаре два автомобиля загорелись после ДТП. В конце ноября на трассе в Усть-Лабинском районе столкнулось шесть автомобилей, в результате один человек погиб, еще несколько доставили в больницу.