На Кубани столбик термометра опустится до -22 °С

Синоптики рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура опустится еще ниже

Синоптики краевого гидрометцентра обещают в Краснодаре 23 декабря переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Днем мороз -4…-6 °C.

По краю облачно, местами снег. На дорогах в некоторых районах гололед. Также синоптики предупреждают о высокой лавиноопасности в горах.

Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, утром порывы 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит -6…-11 °C, местами в юго-восточных предгорьях будет -17…-22 °C, днем — -2…-7. В горах ночью ожидается -17…-22, днем будет -7…-12 °C.

На Черноморском побережье снег, местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем — -2…3 °C, в предгорьях будет -3…-8 °C.