Звание присваивается за заслуги перед районом и вклад в его экономическое, социальное и духовное развитие, а также за широкую известность персоны и уважение жителей.



«В нашем районе есть хорошая и добрая традиция благодарить людей, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета. В этом году за помощь в решении проблемных вопросов и выдающиеся заслуги звание «Почетный гражданин муниципального образования Крымский район» присвоено Алексею Валентиновичу Рудневу. Спасибо за эффективное сотрудничество и поддержку Крымского района!» — заявил глава района Сергей Лесь.