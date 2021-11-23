Гендиректор краснодарских отделений «Газпрома» стал почетным гражданином Крымского района
18 ноября совет Крымского района назвал почетным гражданином гендиректора компаний «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» и депутата ЗСК Алексея Руднева
Звание присваивается за заслуги перед районом и вклад в его экономическое, социальное и духовное развитие, а также за широкую известность персоны и уважение жителей.
«В нашем районе есть хорошая и добрая традиция благодарить людей, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета. В этом году за помощь в решении проблемных вопросов и выдающиеся заслуги звание «Почетный гражданин муниципального образования Крымский район» присвоено Алексею Валентиновичу Рудневу. Спасибо за эффективное сотрудничество и поддержку Крымского района!» — заявил глава района Сергей Лесь.
3,5 млрд долгов за газ:
Руднев поблагодарил за награду и пообещал продолжить работу на благо жителей Крымского района и Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в марте этого года Руднева наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени.