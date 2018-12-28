Гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» получил почетное звание

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Генеральному директору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу присвоили почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»

Указ о присвоении почетного звания 10 сентября подписал президент России Владимир Путин.

На 16-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вручил нагрудный знак Алексею Рудневу, сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».

Ранее Руднев был удостоен звания «Почетный строитель» за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

Помимо руководства в «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев является гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Сочигоргаз».

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