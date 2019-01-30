В «Газпроме» на Ставрополье начали обыски по делу сенатора от Карачаево-Черкесии и его отца

Ставропольский край, Вся Россия

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В Ставропольском крае в отделениях ПАО «Газпром» 30 января силовики начали обыски по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова

Обыски проводят в ряде структур «Газпрома». Сейчас они проходят в двух филиалах компании в Ставрополе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как писали Юга.ру, утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, подозреваемого в создании преступной организации и хищениях природного газа «Газпрома», поставляемого на Северный Кавказ.

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Также 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова, по делу о хищении 30 млрд рублей.

Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани.

Газпром Мошенничество Рауф Арашуков Хищение Чиновники
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