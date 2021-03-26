Главу кубанских отделений «Газпрома» наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»

Депутат и руководитель филиалов компании «Газпром» Алексей Руднев 25 марта получил медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени

Награждение депутата ЗСК, гендиректора компаний ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Алексея Руднева состоялось 25 марта на 52-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко вручил Рудневу медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени и отметил его многолетний труд и успехи в профессиональной деятельности. Алексей Руднев пообещал, что продолжит трудиться на благо родного края и помогать в развитии отрасли ТЭК и ЖКХ.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» рассказали, что Алексей Руднев работает в газовой отрасли с 1994 года. Под его руководством компания наладила работу производственных и технологических процессов по бесперебойному обеспечению газом жителей всех 44 муниципальных образований Кубани.