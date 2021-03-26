Главу кубанских отделений «Газпрома» наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Депутат и руководитель филиалов компании «Газпром» Алексей Руднев 25 марта получил медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени

Награждение депутата ЗСК, гендиректора компаний ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Алексея Руднева состоялось 25 марта на 52-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко вручил Рудневу медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени и отметил его многолетний труд и успехи в профессиональной деятельности. Алексей Руднев пообещал, что продолжит трудиться на благо родного края и помогать в развитии отрасли ТЭК и ЖКХ.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» рассказали, что Алексей Руднев работает в газовой отрасли с 1994 года. Под его руководством компания наладила работу производственных и технологических процессов по бесперебойному обеспечению газом жителей всех 44 муниципальных образований Кубани.

Как писали Юга.ру, в 2018 году Алексей Руднев получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Газпром ЗСК Юрий Бурлачко

Новости

Краснодарец повредил 10 метров забора в ДТП и попал в больницу
В Краснодаре выберут народного чтеца «Тотального диктанта»
Мэра Майкопа взяли под стражу на 2 месяца по делу о вымогательстве земли
В Сочи прогнозируют смерчи над Чёрным морем
В Краснодаре сегодня снова пойдет дождь
В Адыгее собираются построить и отремонтировать 16 объектов культуры в 2021 году

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Сегодня, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале