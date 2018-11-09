В Дагестане задержали гендиректора и начальника одного из отделов «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Дагестан

Распечатать

В Дагестане 9 ноября задержали генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова

В офисе компании силовики провели обыски и изъяли документы. В это время гендиректора не было на месте. Его кабинет вскрыли. Позже Анастасова задержали, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.

Также задержали начальника отдела абонентского учета и отчетности предприятия Зарину Абазову. По данным правоохранителей, она могла начислять лишние кубы газа населению.

В махачкалинском «Газпром межрегионгазе» изданию подтвердили информацию об обысках.

Газпром Махачкала
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из аэропорта Ростова вылетели самолеты, задержанные из-за непогоды
Бывший глава Махачкалы в суде признал свою вину в превышении полномочий
На Ставрополье семья с двумя детьми и подростком отравилась угарным газом
В Анапе адвокат предложил предпринимателю избежать уголовной ответственности за 3 млн рублей
Похолодание и ветер до 32 м/с. На Кубани с 11 ноября ухудшится погода
В Крыму назначили нового руководителя ФСБ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале