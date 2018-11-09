В Дагестане задержали гендиректора и начальника одного из отделов «Газпром межрегионгаз Махачкала»

В Дагестане 9 ноября задержали генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова

В офисе компании силовики провели обыски и изъяли документы. В это время гендиректора не было на месте. Его кабинет вскрыли. Позже Анастасова задержали, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.

Также задержали начальника отдела абонентского учета и отчетности предприятия Зарину Абазову. По данным правоохранителей, она могла начислять лишние кубы газа населению.

В махачкалинском «Газпром межрегионгазе» изданию подтвердили информацию об обысках.