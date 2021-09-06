Дело замгендиректора электросетевой компании, у которого нашли тайник на кладбище в Краснодаре, ушло в суд

6 сентября СК сообщил, что передал в суд дело замгендиректора электросетевой компании Кубани. Его обвиняют во взяточничестве

Напомним, в сентябре 2020 года в отношении сотрудника ПАО «Россети» началась доследственная проверка. 41-летний первый заместитель гендиректора предложил свою помощь подчиненному: он сообщил, что может передать должностным лицам от работника 10 млн рублей, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности. Сотрудник согласился, но после этого обратился в органы.

После этого в кабинете и доме замгендиректора прошли обыски. Силовики нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и порядка 10 дорогостоящих часов . Против замглавы компании возбудили уголовное дело из-за обещание посредничества во взяточничестве и заключили под стражу.