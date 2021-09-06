Дело замгендиректора электросетевой компании, у которого нашли тайник на кладбище в Краснодаре, ушло в суд
6 сентября СК сообщил, что передал в суд дело замгендиректора электросетевой компании Кубани. Его обвиняют во взяточничестве
Напомним, в сентябре 2020 года в отношении сотрудника ПАО «Россети» началась доследственная проверка. 41-летний первый заместитель гендиректора предложил свою помощь подчиненному: он сообщил, что может передать должностным лицам от работника 10 млн рублей, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности. Сотрудник согласился, но после этого обратился в органы.
После этого в кабинете и доме замгендиректора прошли обыски. Силовики нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и порядка 10 дорогостоящих часов. Против замглавы компании возбудили уголовное дело из-за обещание посредничества во взяточничестве и заключили под стражу.
Потом следователи нашли тайник на Славянском кладбище, в котором замгендиректора спрятал более 50 млн рублей.В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело — за получение особо крупной взятки через посредников.
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По данным следствия, весной прошлого года замгендиректора через посредников, в том числе одного из директоров филиала электросетевой компании, получил взятку (свыше 10 млн рублей) от коммерческой компании за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии.
Следователи арестовали денежные средства и недвижимость экс-замгендиректора на общую сумму свыше 74 млн рублей и 141 тыс. долларов, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
6 сентября расследование дела завершилось. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд
Краснодара для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.