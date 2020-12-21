Топ-менеджер краснодарских отделений «Газпрома» рассказал об итогах 2020 года
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев рассказал о развитии дистанционных сервисов
Руднев заметил, что в 2020 году появился запрос на развитие дистанционных сервисов и оптимизацию современных технологий.
«Особое внимание мы уделили развитию клиентских центров, работающих по принципу «единого окна». Теперь все газовые вопросы — от подачи заявления до выдачи результатов — можно решить в одном месте. Такая система значительно упрощает взаимодействие граждан с различными подразделениями компании, создает комфортные условия при оформлении и получении необходимых документов и в итоге экономит силы и время потребителя», — сказал Руднев.
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В Единых клиентских центрах жители региона могут быстро подключиться к системе газораспределения, оплатить газ и многое другое.
Также в 2020 году компания начала внедрять электронную очередь в офисах Краснодара. Сервис позволяет заметно ускорить обслуживание абонентов, снизить нагрузку на персонал и создать комфортные условия для посетителей.
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В 2020 году компания активно призывала использовать онлайн-сервис «Личный кабинет абонента». Руднев отметил, что сотрудники компании видят положительную динамику в использовании «Личного кабинета» — по сравнению с 2019 годом аудитория выросла на 50% и составила более 260 тыс. абонентов.
Кроме того, у абонентов есть возможность передать показания, оплатить газ и проверить задолженность без регистрации в «Личном кабинете» на сайте компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» мргкраснодар.рф.
Говоря о задачах во время пандемии, Руднев выделил качественную удаленную связь с абонентами. Для этого компания улучшила дистанционные сервисы и пыталась масштабно информировать о них потребителей.
Когда речь зашла о планах на 2021 год, Руднев признал, что серьезной проблемой остается платежная дисциплина. В деятельности компании уже много лет одним из главных векторов является снижение дебиторской задолженности. Это в равной степени касается как населения, так и промышленных предприятий.
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