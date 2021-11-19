Два года назад в детсаду Краснодара погибла девочка из-за рухнувшего дерева. Ее отец подал апелляцию, чтобы ужесточить приговор чиновнику и заведующей

30 ноября Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобу отца девочки, которая погибла из-за упавшего в детском саду дерева

Напомним, 9 сентября 2019 года в Краснодаре на территории детского сада № 48 из-за сильного ветра упало дерево. Пострадали два ребенка и воспитательница, у нее диагностировали перелом ноги. В тот же день одна из пострадавших девочек умерла в больнице. После случившегося была назначена проверка, против заведующей детским садом Татьяны Бурлаковой и главного специалиста департамента городского хозяйства мэрии Краснодара Сергея Кравцова возбудили уголовное дело.

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По данным следствия, дерево, которое в тот день рухнуло на детей, было опасным. Грибная гниль повредила почти 90% ствола. Бурлакову обвинили в том, что она своевременно не обратила внимание на опасное дерево и не предприняла никаких мер по его удалению. Следователи также выяснили, что за полтора года до случившегося сотрудник краснодарской мэрии проводил обследование дерева, но позволили срезать лишь одну поврежденную ветку, а не спилить дерево целиком. Позже Кравцов назвал уголовное дело против себя надуманным и заявил, что на момент осмотра оно находилось в удовлетворительном состоянии. После самого осмотра руководству садика было поручено следить за его состоянием. Себя же он назвал «козлом отпущения». Мол, в детском саду вовремя не обратили внимание на состояние ствола и не уведомили об опасности специалистов.

Сергей Кравцов © Фото со страницы Ирины Дубовицкой, www.facebook.com/irinadubovitskaya

27 мая 2021 года Ленинский районный суд дал заведующей 1,6 года колонии-поселении. Ей также запретили занимать должности, связанные с воспитанием детей.

© Кадр из видео ютуб-канала «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД», https://www.youtube.com/watch?v=U1Ad4PPGd9M

Чиновник избежал реального наказания в связи с истечением сроков давности по его преступлению.

Отец погибшей девочки Виктор Чередниченко тогда рассказал Юга.ру, что недоволен решением суда и намерен подать апелляцию. В ноябре 2021 года он снова связался с редакцией Юга.ру и пожаловался на затягивание процесса.

«В августе мы подавали апелляцию, но дело не двигалось, его передавали из районного суда в краевой и потом снова возвращали. Недавно стало известно, что по нашему делу назначено заседание на 30 ноября . Я требую пересмотреть срок наказания для заведующей детского сада. Что это такое, за смерть ребенка человек получил один год и шесть месяцев. А сотрудник администрации вообще отделался простой судимостью из-за того, что срок давности истек. Это не так должно работать, они должны понести соответствующее наказание», — возмутился Виктор Чередниченко.