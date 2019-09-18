В Краснодаре деревья упали в четырех детсадах и двух школах

В краевом центре до 19 сентября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 20 м/с. В разных районах города упало около 20 деревьев, некоторые из них оборвали линии электропередач, также есть информация о поврежденной крыше дома и упавшей стреле строительного крана.

Сегодня во всех школах и детсадах запретили прогулки и занятия на улице, также запрет продолжит действовать и 19 сентября. Деревья или большие ветки упали на территории четырех детских садов (№ 84, 85, 104, 208) и двух школ (№ 19, 84). Кроме того, большая ветка упала рядом со школой № 53 и повредила провода электропередачи. Пострадавших нет. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, почти у всех деревьев, поваленных ветром, не было признаков аварийности — они упали из-за сильных порывов ветра.

«Еще утром при получении прогноза погоды, что будет сильный ветер, всем заведующим детских садов и директорам школ запретили проводить прогулки и занятия на улице. Этот запрет действует и на 19 сентября. Дети сегодня и завтра на улице не будут находиться», — рассказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.