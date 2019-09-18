В Краснодаре деревья упали в четырех детсадах и двух школах
Власти Краснодара рассказали, как в городе устраняют последствия сильного ветра 18 сентября
В краевом центре до 19 сентября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 20 м/с. В разных районах города упало около 20 деревьев, некоторые из них оборвали линии электропередач, также есть информация о поврежденной крыше дома и упавшей стреле строительного крана.
Сегодня во всех школах и детсадах запретили прогулки и занятия на улице, также запрет продолжит действовать и 19 сентября. Деревья или большие ветки упали на территории четырех детских садов (№ 84, 85, 104, 208) и двух школ (№ 19, 84). Кроме того, большая ветка упала рядом со школой № 53 и повредила провода электропередачи. Пострадавших нет. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, почти у всех деревьев, поваленных ветром, не было признаков аварийности — они упали из-за сильных порывов ветра.
«Еще утром при получении прогноза погоды, что будет сильный ветер, всем заведующим детских садов и директорам школ запретили проводить прогулки и занятия на улице. Этот запрет действует и на 19 сентября. Дети сегодня и завтра на улице не будут находиться», — рассказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, упавшие деревья и ветки также зафиксированы по следующим адресам:
- СНТ Энергетик;
- поселок Индустриальный — поселок «Кубанский стан»;
- улица им Корницкого, 11;
- улица 2-й Онежский проезд, 18;
- улица им. Будённого, 147;
- улица им. Благоева, 16;
- улица им. Дзержинского, 125/1;
- улица им. Яна Полуяна, 13;
- улица им. Яна Полуяна, 17.
Власти просят жителей быть осторожными и по возможности отложить прогулки на улице, в парках и под большими деревьями, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
На территории детского сада № 48 во время прогулки детей 9 сентября рухнуло дерево. В результате пострадали воспитатель и две двухлетние девочки. Позже одна из них скончалась.
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