В Краснодаре чиновник сообщил, что его хотят незаслуженно обвинить в гибели девочки, на которую упало дерево в детсаду

Главный специалист департамента городского хозяйства Сергей Кравцов 8 октября написал, что его могут сделать виновным в смерти ребенка в детском саду

В Краснодаре утром 9 сентября во дворе детского сада № 48 от сильного порыва ветра дерево рухнуло на двух девочек и воспитательницу, их госпитализировали. В тот же одна из девочек умерла в больнице. 17 сентября возбудили уголовное дело против заведующей детсада. Ее обвинили в халатности, повлекшей смерть человека.

8 октября главный специалист по озеленению департамента городского хозяйства Сергей Кравцов опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором рассказал, что в течение недели следственный комитет, скорее всего, предъявит ему обвинение в смерти ребенка, на которого упало дерево. Кравцов считает уголовное преследование надуманным и добавляет, что «виновники трагедии останутся в стороне», в то время как из него сделали козла отпущения. В комментариях под постом чиновник описал ряд аргументов в пользу своей невиновности. Он рассказал, что сильная засуха в Краснодаре привела к обезвоживанию деревьев и их излишней ломкости. Кроме того, к каштану, придавившему трех человек, был привязан тканевый полог площадью 20-25 кв. метров. По мнению Кравцова, при сильном ветре это создало эффект паруса, что поспособствовало падению дерева.

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