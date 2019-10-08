В Краснодаре чиновник сообщил, что его хотят незаслуженно обвинить в гибели девочки, на которую упало дерево в детсаду
Главный специалист департамента городского хозяйства Сергей Кравцов 8 октября написал, что его могут сделать виновным в смерти ребенка в детском саду
В Краснодаре утром 9 сентября во дворе детского сада № 48 от сильного порыва ветра дерево рухнуло на двух девочек и воспитательницу, их госпитализировали. В тот же одна из девочек умерла в больнице. 17 сентября возбудили уголовное дело против заведующей детсада. Ее обвинили в халатности, повлекшей смерть человека.
8 октября главный специалист по озеленению департамента городского хозяйства Сергей Кравцов опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором рассказал, что в течение недели следственный комитет, скорее всего, предъявит ему обвинение в смерти ребенка, на которого упало дерево.
Кравцов считает уголовное преследование надуманным и добавляет, что «виновники трагедии останутся в стороне», в то время как из него сделали козла отпущения. В комментариях под постом чиновник описал ряд аргументов в пользу своей невиновности. Он рассказал, что сильная засуха в Краснодаре привела к обезвоживанию деревьев и их излишней ломкости. Кроме того, к каштану, придавившему трех человек, был привязан тканевый полог площадью 20-25 кв. метров. По мнению Кравцова, при сильном ветре это создало эффект паруса, что поспособствовало падению дерева.
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Кравцов объяснил, что его обвиняют в том, что в марте 2018 года во время обследования этого дерева он, зная, что каштан поражен грибом, позволил обрезать только одну пораженную ветку, а не целое дерево. Он отметил, что на момент обследования дерево было в удовлетворительном состоянии и не требовало валки, и что представителя детского сада уведомили о необходимости следить за состоянием деревьев. Он заключил, что в соответствии с правилами благоустройства Краснодара, правообладатели, собственники и арендаторы земли должны сами мониторить состояние своего имущества.
«То есть при обнаружении признаков ухудшения состояния дерева администрация детского сада должна была обратиться за оценкой состояния дерева в отдел озеленения и экологии ДГХиТЭК АМОгкК, но этого до момента трагедии сделано не было. Так кто виноват в смерти малыша?», — написал Кравцов.
В другом посте он добавил, что находится «в безвыходном положении» и попросил материально помочь ему, чтобы «доказать свою невиновность».
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