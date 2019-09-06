На Краснодар обрушился ураган с градом. Фото и видео из соцсетей
В Краснодаре днем 6 сентября прошел сильный ливень с градом
Сильный дождь со шквалистым ветром и градом начался около 15:40 и шел около 40 минут. Размер градин достигал 3 см. Ураган повалил деревья на дороги, из-за этого стояли трамваи на улице Гоголя и троллейбусы — на Ставропольской. Некоторые дороги затопило.
Жители и гости Краснодара публиковали в своих соцсетях фото и видео с бушующей стихией.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 5 по 7 сентября действует экстренное предупреждение по непогоде. В краевом центре прогнозировали ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Однако в выходные синоптики обещают солнечную погоду.
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