В Краснодаре дерево упало в детском саду. Два ребенка пострадали
На территории детского сада в Краснодаре утром 9 сентября ветер повалил дерево на детей и взрослого
Инцидент произошел в 10:20 в детском саду № 48 на улице Красной, 167 (между Гаврилова и Дзержинского).
Дерево рухнуло во время прогулки детей. В результате пострадали два ребенка, один из них находится в тяжелом состоянии. Также пострадала воспитательница — у нее диагностирован перелом ноги.
По факту случившегося прокуратура Краснодарского края назначила проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Еще один инцидент произошел утром 9 сентября в поселке Лорис. Там упавшее дерево перекрыло дорогу, никто не пострадал. В телеграм-канале городской администрации сообщили, что на месте работает МЧС.
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В Краснодаре ветреная погода держится с 6 сентября. Тогда на краевой центр обрушился залповый ливень с градом. Были затоплены некоторые участки дорог, ветер повалил деревья, из-за чего стояли трамваи и троллейбусы.
По данным синоптиков, 9 сентября в Краснодаре будет солнечно, однако порывы ветра могут достигать 17 м/с.
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