В Краснодаре дерево упало в детском саду. Два ребенка пострадали

На территории детского сада в Краснодаре утром 9 сентября ветер повалил дерево на детей и взрослого

По факту случившегося прокуратура Краснодарского края назначила проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дерево рухнуло во время прогулки детей. В результате пострадали два ребенка, один из них находится в тяжелом состоянии. Также пострадала воспитательница — у нее диагностирован перелом ноги.

Инцидент произошел в 10:20 в детском саду № 48 на улице Красной, 167 (между Гаврилова и Дзержинского).

Еще один инцидент произошел утром 9 сентября в поселке Лорис. Там упавшее дерево перекрыло дорогу, никто не пострадал. В телеграм-канале городской администрации сообщили, что на месте работает МЧС.

В Краснодаре ветреная погода держится с 6 сентября. Тогда на краевой центр обрушился залповый ливень с градом. Были затоплены некоторые участки дорог, ветер повалил деревья, из-за чего стояли трамваи и троллейбусы.

По данным синоптиков, 9 сентября в Краснодаре будет солнечно, однако порывы ветра могут достигать 17 м/с.