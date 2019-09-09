В Краснодаре дерево упало в детском саду. Два ребенка пострадали

Краснодарский край

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На территории детского сада в Краснодаре утром 9 сентября ветер повалил дерево на детей и взрослого

Инцидент произошел в 10:20 в детском саду № 48 на улице Красной, 167 (между Гаврилова и Дзержинского).

Дерево рухнуло во время прогулки детей. В результате пострадали два ребенка, один из них находится в тяжелом состоянии. Также пострадала воспитательница — у нее диагностирован перелом ноги.

По факту случившегося прокуратура Краснодарского края назначила проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще один инцидент произошел утром 9 сентября в поселке Лорис. Там упавшее дерево перекрыло дорогу, никто не пострадал. В телеграм-канале городской администрации сообщили, что на месте работает МЧС.

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В Краснодаре ветреная погода держится с 6 сентября. Тогда на краевой центр обрушился залповый ливень с градом. Были затоплены некоторые участки дорог, ветер повалил деревья, из-за чего стояли трамваи и троллейбусы.

По данным синоптиков, 9 сентября в Краснодаре будет солнечно, однако порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Дети Детские сады Краснодар Погода Прокуратура Стихийные бедствия

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