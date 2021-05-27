«Они даже за собой не чувствуют вины». Отец девочки, которая погибла после падения дерева в детсаду Краснодара, возмутился приговору заведующей и чиновнику

27 мая Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор заведующей и чиновнику по делу о смерти ребёнка в детском саду

Напомним, в 2019 году в детском саду № 48 в центре Краснодара из-за сильного ветра рухнуло дерево. В результате происшествия погибла двухлетняя девочка. Через несколько дней на заведующую и главного специалиста департамента городского хозяйства Сергея Кравцова завели уголовные дела. Чиновник утверждал, что его хотят сделать «козлом отпущения». Следователи выяснили, что заведующая не предприняла меры для обследования и срочного удаления одного из деревьев, ствол которого был поражен грибной гнилью почти на 90%. А сотрудник краснодарской мэрии в марте 2018 года проводил обследование аварийного дерева.

27 мая Ленинский районный суд лишил свободы заведующую на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении. Она также в течение 2 лет не сможет занимать должности, которые связаны с воспитанием и образованием детей. Чиновника освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дела, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. Журналист Юга.ру связалась с отцом погибшей девочки Виктором Чедерниченко. Он рассказал, что остался недоволен решением суда. «Мы с женой удивились. Год и шесть поселения — это несерьезно. Это смешно просто. Они даже за собой чувствуют вины. Заведующая так сказала на последнем слове», — рассказал он. Он добавил, что намерен подавать апелляционную жалобу.