«Они даже за собой не чувствуют вины». Отец девочки, которая погибла после падения дерева в детсаду Краснодара, возмутился приговору заведующей и чиновнику

Краснодарский край

Распечатать

27 мая Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор заведующей и чиновнику по делу о смерти ребёнка в детском саду

Напомним, в 2019 году в детском саду № 48 в центре Краснодара из-за сильного ветра рухнуло дерево. В результате происшествия погибла двухлетняя девочка. Через несколько дней на заведующую и главного специалиста департамента городского хозяйства Сергея Кравцова завели уголовные дела. Чиновник утверждал, что его хотят сделать «козлом отпущения».

Следователи выяснили, что заведующая не предприняла меры для обследования и срочного удаления одного из деревьев, ствол которого был поражен грибной гнилью почти на 90%. А сотрудник краснодарской мэрии в марте 2018 года проводил обследование аварийного дерева.

Читайте также:

27 мая Ленинский районный суд лишил свободы заведующую на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении. Она также в течение 2 лет не сможет занимать должности, которые связаны с воспитанием и образованием детей. Чиновника освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дела, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Журналист Юга.ру связалась с отцом погибшей девочки Виктором Чедерниченко. Он рассказал, что остался недоволен решением суда.

«Мы с женой удивились. Год и шесть поселения — это несерьезно. Это смешно просто. Они даже за собой чувствуют вины. Заведующая так сказала на последнем слове», — рассказал он.

Он добавил, что намерен подавать апелляционную жалобу.

Напомним, после этой трагедии в Краснодаре проверили деревья во всех детсадах и школах. Спустя несколько дней в четырех детсадах и двух школах краевой столицы снова упали деревья.

Безопасность Дети Краснодар Происшествия смерть Суд

Новости

Рэпер Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей мальчику из Тимашевска с генетическим заболеванием
«Они даже за собой не чувствуют вины». Отец девочки, которая погибла после падения дерева в детсаду Краснодара, возмутился приговору заведующей и чиновнику
«Месть за политическую позицию». Двух депутатов гордумы Краснодара лишили полномочий из-за старых кредитов
16-летний школьник построил копию парка «Краснодар» в Minecraft
Бывший сотрудник «Водоканала» Новороссийска рассказал об изношенных сетях водоснабжения и почему нельзя купаться в Цемесской бухте
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 27 мая

Лента новостей

Голосуй лёгкими!
Сегодня, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале