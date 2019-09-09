Власти Краснодара пообещали проверить деревья во всех детсадах и школах после гибели девочки
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 сентября заявил, что во всех в детских садах и школах города проверят деревья после несчастного случая с девочкой
На территории детского сада № 48 во время прогулки детей рухнуло дерево. В результате пострадали две двухлетние девочки. Но позже одна из них скончалась. Кроме того, перелом ноги получила воспитательница.
Мэр выразил соболезнования и извинения родителям погибшего ребенка.
«Гибель ребенка на территории муниципального дошкольного учреждения — это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчиненных. Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у воспитательницы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь. Все, что будет необходимо и чем сможем поддержать», — сказал Первышов.
Он добавил, что в Краснодаре в ближайшее время дополнительно проверят все деревья на территории образовательных учреждений. Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберут в кратчайшие сроки. Первышов заявил, что лично проконтролирует это, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.