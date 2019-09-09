Власти Краснодара пообещали проверить деревья во всех детсадах и школах после гибели девочки

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 сентября заявил, что во всех в детских садах и школах города проверят деревья после несчастного случая с девочкой

На территории детского сада № 48 во время прогулки детей рухнуло дерево. В результате пострадали две двухлетние девочки. Но позже одна из них скончалась . Кроме того, перелом ноги получила воспитательница.

Мэр выразил соболезнования и извинения родителям погибшего ребенка.

«Гибель ребенка на территории муниципального дошкольного учреждения — это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчиненных. Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у воспитательницы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь. Все, что будет необходимо и чем сможем поддержать», — сказал Первышов.

Он добавил, что в Краснодаре в ближайшее время дополнительно проверят все деревья на территории образовательных учреждений. Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберут в кратчайшие сроки. Первышов заявил, что лично проконтролирует это, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.