В Краснодаре завели дело против заведующей детсадом, где упавшее дерево убило ребенка

Во дворе детсада № 48 на улице Красной 9 сентября во время пргулки детей ветром повалило дерево. В результате пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница — у нее диагностировали перелом ноги. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшего ребенка. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что смерть ребенка — это общая ответственность.