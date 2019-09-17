В Краснодаре завели дело против заведующей детсадом, где упавшее дерево убило ребенка
В Краснодаре 17 сентября возбудили уголовное дело против заведующей детсадом, в котором дерево насмерть придавило ребенка
Во дворе детсада № 48 на улице Красной 9 сентября во время пргулки детей ветром повалило дерево. В результате пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница — у нее диагностировали перелом ноги. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшего ребенка. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что смерть ребенка — это общая ответственность.
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Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю 17 сентября сообщила, что против заведующей детского сада возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека). По мнению ведомства, женщина небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил выяснить все причины и условия, способствовавшие преступлению.
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