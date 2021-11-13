30 октября на Белореченском мусорном полигоне 52-летний рабочий упал с грузовика и получил серьезную травму головы. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии. Юга.ру поговорили с его сыном

Олегу Коломийцеву 52 года. У него четверо детей и семеро внуков, а жену недавно выписали из больницы. Мужчина работает сортировщиком отходов на мусорном полигоне в Белореченске, за который отвечает АО «Крайжилкомресурс». Как рассказал Юга.ру его сын, ночью 30 октября семье позвонили и сообщили, что мужчина упал при разгрузке:

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«Все началось с того, что ночью тогда нам позвонили с полигона, сказали, что отец упал, мол приезжайте и забирайте его. Причем скорую никто вызывать не стал. Я знаю, что с ним вместе тогда работали три человека, никто не позвонил в скорую, сразу начали звонить главному механику. А он уже начал искать моего старшего брата, чтобы он вывез отца с территории полигона и отвез в больницу. Нам предлагали сказать, что он дома упал с крыши, а не на территории полигона это произошло . Мол, не нужны проблемы» По его словам, отца удалось доставить в больницу только через час после случившегося: « Там падать было четыре метра , он головой ударился, говорят, о бетонную плиту. Как можно человека в таком состоянии трогать и передвигать человека, если ты не имеешь медицинского образования, я не знаю. А они сами положили его в машину и вывезли с территории завода, потому что нашу машину не пускали. Потом предложили переложить отца к нам, но мы отказались его переносить»

Сын пострадавшего подчеркнул, что Олег Коломийцев должен был работать в тот день в дневную смену, но из-за переработок оказался там ночью. «Сейчас все говорят, что отец был не против переработки, хотя дома он говорил, что против. Кроме того, анализы, которые в больнице взяли, показали, что в его крови был алкоголь. Но он не пьет, у нас спортивная семья. Сейчас мой отец в тяжелом состоянии, медики говорят, что стало хуже, а на самом полигоне не хотят, чтобы были какие-то проблемы из-за этого случая» По словам молодого человека, это не первое ЧП на полигоне: «Уже два таких было. Один человек там умер, второй без руки остался».

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В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналисту Юга.ру подтвердили факт несчастного случая и сообщили, что Государственная трудовая инспекция проводит проверку. Согласно извещению трудинспекции, которое имеется в распоряжении редакции, 30 октября в 22:55 52-летний Олег Коломийцев упал с тента грузовика, получил травму головы и потерял сознание. Его состояние здоровья тяжелое. На момент публикации новости редакция не располагает комментарием АО «Крайжилкомресурс».

Напомним, 19 февраля 2020 года Белореченский районный суд признал виновным АО «Крайжилкомресурс» в нарушении санитарных норм и приостановил работу полигона, но через пять дней его снова открыли. 27 октября 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал ликвидировать полигон в Белореченске, а пока — открыть рядом временную свалку.

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