Суд приостановил работу полигона под Белореченском из-за нарушений

Против «Крайжилкомресурса» возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

Суд рассмотрел его и признал компанию виновной, назначив наказание в виде приостановления деятельности по приему и размещению твердых коммунальных отходов на территории полигона. Также предприятию предписали устранить имеющиеся нарушения ввоза, сортировки и складирования отходов, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 19 февраля. Напомним, учредителем «Крайжилкомресурса» является краевой департамент имущественных отношений.

Напомним, в начале года жители Белореченска начали массово жаловаться на неприятный запах со стороны полигона ТКО, который находится в 2,5 км от города, в Родниковском сельском поселении, и на ухудшающееся здоровье. Они создали рабочую группу из депутатов, активистов и экологов, которая начала фиксировать нарушения на полигоне. Оказалось, что отходы там хранятся с нарушением технологий. Практически весь мусор, который туда привозят, не проходит сортировку, не прессуется и не брикетируется. Кроме того, мощностей сортировочной ленты, которая имеется на предприятии, не хватает для объемов привозимых ТКО.

Также члены рабочей группы обнаружили, что на объекте отсутствуют необходимые элементы противопожарной инфраструктуры, а сам мусор сбрасывается в одну кучу вместе с органическими отходами. Именно из-за этого в округе начал появляться неприятный запах.

14 января губернатор Вениамин Кондратьев поручил специалистам министерства ТЭК и ЖКХ обследовать полигон. Проверка подтвердила нарушения: захоронение мусора происходило с нарушениями технологий, отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к началу процесса гниения и распространению запаха. Также не соблюдались технологии сортировки мусора. Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко 20 января заявил, что нарушения уже устранили.

23 января Кондратьев провел совещание по вопросу работы полигона, по итогам которого уволил гендиректора «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота.

В феврале журналисты Юга.ру съездили в Белореченск, чтобы посмотреть на полигон, пообщаться с местными жителями и узнать, как люди объединяются для борьбы с общей проблемой. Подробности читайте в материале Белореченск — не помойка. Что происходит на мусорном полигоне и чем недовольны жители.