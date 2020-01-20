На полигоне ТКО под Белореченском выявили нарушения при захоронении мусора

Проверка министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе, который эксплуатируется подконтрольным ведомству оператором

Местные жители массово начали жаловаться на неприятный запах в городе от мусорного полигона и на ухудшающееся здоровье в начале года. Полигон ТКО находится в Родниковском сельском поселении и эксплуатируется АО «Крайжилкомресурс», учредителем которого является краевое министерство ТЭК и ЖКХ. Активисты заявили, что полигон эксплуатируется некорректно.

«Проверка показала, что на Белореченском полигоне происходило захоронение мусора с нарушениями технологий. Складируемые на площадке отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к началу процесса гниения и распространению запаха. Также не соблюдались технологии сортировки мусора», — сообщили 20 января в пресс-службе краевой администрации.

Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко заявил, что эти проблемы уже устранили. По его словам, там, где не было грунта, он появился — на полигон завезли несколько десятков тысяч кубических метров грунта. Также если ранее отходы пересыпались один раз в несколько дней, то впредь это будут делать ежесуточно.

«Слой грунта достигает 30 сантиметров, повышенное содержание глины не пропускает запах и воду», — подчеркнул Зименко.

В пресс-службе добавили, что полигон общей площадью 20,95 га предусматривает строительство трех рабочих площадок для приемки мусора и мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год. Уже реализовано строительство первой площадки полигона площадью 6 га, объект введен в эксплуатацию.

Всего комплекс рассчитан на объем отходов Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также Горячего Ключа и Сочи. Планируется, что ежегодного объект будет принимать 2,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов.