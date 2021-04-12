500 жителей Белореченска вышли на митинг против свалки, на которую везут мусор из Сочи

В Белореченске 10 апреля около 500 человек вышли на митинг с требованием закрыть мусорный полигон

Ранее Юга.ру рассказывали о проблеме с мусорным полигоном в Белореченске. Отходы из Сочи туда стали свозить в конце 2012 года, до этого свалка предназначалась для мусора из города и ближайших населенных пунктов. Не расчитаный на такую загрузку полигон начал быстро заполняться. Жители стали жаловаться на невыносимый запах и несоответствующие условия хранения. В 2013 году недалеко от первого полигона начали строить второй.

Тем временем в Сочи: Дорожники потребовали от мэрии курорта решить проблему с мусором на автобусных остановках

В январе 2020 года проверка министерства ТЭК и ЖКХ Кубани выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на белореченском полигоне ТКО. Спустя месяц суд приостановил работу полигона на 20 дней и потребовал от компании «Крайжилкомресурс» устранить нарушения при завозе, складировании и сортировке отходов. Однако спустя шесть дней запрет на работу полигона был снят судом.

В июле «Кавказский узел» писал, что возмущенные жители провели серию одиночных пикетов с требованиями закрыть свалку и отказаться от строительства второй очереди полигона.

10 апреля 2021 года жители Белореченска вновь вышли на митинг с плакатами «Требуем закрыть свалку», «Белореченск, дыши!», «Мусор из Сочи оставляете в Сочи! Белореченск не помойка!», в акции приняли участие около 500 человек. Кубанский эколог Евгений Витишко прокомментировал «Кавказскому узлу», что поручения губернатора Краснодарского края по рекультивации свалки и поиску другого места для площадки не выполняются. По его словам, никто не искал, где будет следующий полигон и куда отправлять отходы из Сочи, Туапсе и Белореченска.

Представительница инициативной группы жителей Белореченска Елена Фисенко рассказала журналисту «Кавказского узла», что активисты больше года подавали в городскую мэрию заявки на проведение митинга против мусорного полигона, но им отказывали по формальным причинам. Удачной оказалась лишь десятая попытка. «Мы не можем понять, куда вложены 250 млн рублей, про которые говорят на совещаниях, которые якобы вложены в реконструкцию свалки. Она как воняла, так и воняет», — резюмировала активистка. Жители Белореченска требовали обнародовать результаты проверок законности строительства полигона и деятельности АО «Крайжилкомресурс». Также горожане призывали провести независимый экологический и санитарно-эпидемиологический аудит, который определит уровень влияния свалки на сельхозпродукцию города.

Витишко рассказал, что в конце декабря 2020 года Белореченский районный суд запретил «Крайжилкомресурсу» осуществлять захоронение отходов без их предварительной обработки и сортировки. Он отметил, что в состав мусора, который привозят на свалку, входят отходы первого и четвертого класса безопасности, пи этом у компании нет лицензии на захоронение таких отходов.