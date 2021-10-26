Как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка? Выяснили СМИ

Журналисты узнали, кто раньше занимался разработкой проекта реконструкции цирка в Краснодаре, как могли бы выглядеть здание и территория рядом с ним

Напомним, здание Краснодарского цирка построили в 1970 году. С этого времени его ни разу не ремонтировали. В 2013 году вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила забрать объект у Росгосцирка, а в 2014-м его передали в собственность администрации Краснодарского края. В 2015-м началась разработка проекта по реконструкции Краснодарского цирка. Краевые власти оценили ремонт в 1 млрд рублей. Впрочем, работы тогда так и не начали, потому что не нашли денег на это. Сейчас здание цирка выглядит обветшало: на стенах появились трещины, местами обвалилась штукатурка.

Корреспонденту ИА KrasnodarMedia удалось выяснить, что разработкой занималось архитектурное бюро Novaproject. Гендиректор компании Алексей Рыжков рассказал, что около пяти лет назад бюро подготовило несколько экскизов. Один из вариантов предполагал — помимо реконструкции самого цирка — строительство рядом двух зданий с коммерческими зонами. По задумке, они должны были способствовать развитию объекта. «Вариантов нами прорабатывалось много. Например, мы рассматривали возможность углубиться перед цирком и сделать подземный уровень, как сейчас команда разработчиков Галицкого планирует перестроить кинотеатр «Аврора». Там планировалось разместить торговый центр, чтобы само учреждение культуры постоянно получало финансирование. А сверху планировалась сделать развлекательную часть для детей и молодежи», — объяснил Рыжков. Архитектор поделился с изданием эскизами проекта реконструкции цирка.