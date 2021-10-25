В Краснодаре пройдет выставка черного пейзажа

По словам автора, работы не нуждаются ни в концепции, ни в тексте, ни в словах. Будет представлена просто живопись как она есть.

«Главное для меня как художника — любимый цвет. Черный. Все цвета я часто смешиваю с ним на своей палитре. Говорят, что черный защищает от окружающих. Он одновременно скромен и благороден. Он непринужденный, удобный и вместе с тем таинственный. Это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня. Каждый из нас ежедневно рисует свой черный пейзаж, и он неотъемлемая часть нашей жизни», — считает Дмитрий Прокопович.

Выставка будет работать до 7 ноября. Вход свободный. Посещение возможно только при наличии защитной маски. Согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на выходе в «Галерею Ларина» будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.