В Краснодаре пройдет выставка черного пейзажа
В краснодарской «Галерее Ларина» 29 октября откроется выставка Дмитрия Прокоповича «Черный пейзаж»
По словам автора, работы не нуждаются ни в концепции, ни в тексте, ни в словах. Будет представлена просто живопись как она есть.
«Главное для меня как художника — любимый цвет. Черный. Все цвета я часто смешиваю с ним на своей палитре. Говорят, что черный защищает от окружающих. Он одновременно скромен и благороден. Он непринужденный, удобный и вместе с тем таинственный. Это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня. Каждый из нас ежедневно рисует свой черный пейзаж, и он неотъемлемая часть нашей жизни», — считает Дмитрий Прокопович.
Выставка будет работать до 7 ноября. Вход свободный. Посещение возможно только при наличии защитной маски. Согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на выходе в «Галерею Ларина» будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.
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