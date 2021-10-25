В Краснодаре пройдет выставка черного пейзажа

Краснодарский край

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В краснодарской «Галерее Ларина» 29 октября откроется выставка Дмитрия Прокоповича «Черный пейзаж»

По словам автора, работы не нуждаются ни в концепции, ни в тексте, ни в словах. Будет представлена просто живопись как она есть.

«Главное для меня как художника — любимый цвет. Черный. Все цвета я часто смешиваю с ним на своей палитре. Говорят, что черный защищает от окружающих. Он одновременно скромен и благороден. Он непринужденный, удобный и вместе с тем таинственный. Это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня. Каждый из нас ежедневно рисует свой черный пейзаж, и он неотъемлемая часть нашей жизни», — считает Дмитрий Прокопович.

Выставка будет работать до 7 ноября. Вход свободный. Посещение возможно только при наличии защитной маски. Согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на выходе в «Галерею Ларина» будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара в доме Лю Трахова открылся музей «ОТМА». Экспозиция, уместившаяся в двух комнатах, рассказывает историю не мецената и общественного деятеля черкесского происхождения, а расстрелянных дочерей царя Николая II. Название как раз образовалось из первых букв их имен — ОТМА (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) — так девушки часто подписывали свои совместные письма.

Сейчас в Краснодаре работают несколько выставок. В музее имени Коваленко работает экспозиция «От ремесла к искусству», посвященная традиционному ткачеству и вышивке, и «Свет и воздух» московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи.

В историческом парке «Россия — моя история» доступна мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» в честь Кубанского казачьего хора.

В краевом выставочном зале можно увидеть репродукции картин известных голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера, а также экспозицию Алексея Апиша «В глазах смотрящих — красота».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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