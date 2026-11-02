В Краснодаре до конца ноября будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарских собак без хозяев ждет отлов

Управление по обращению с животными сообщило, что со 2 ноября в Краснодаре вновь будут отлавливать собак, у которых нет хозяев. Рейд охватит Прикубанский, Центральный, Карасунский и Западный округа.

Ловить бродячих псов будут до 29 ноября. Горожан просят внимательно присматривать за своими собаками и не позволять им разгуливать по улицам без присмотра.

«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»:

Пойманных животных отвезут в специальный приют. Там им сделают прививки, проведут стерилизацию, поставят чип и внесут в особый реестр. Если в течение 26 дней для собаки не найдется новый хозяин, ее отпустят обратно туда, где поймали.

Напомним, первый муниципальный приют для животных открылся в Краснодаре весной 2025 года. Он расположен в поселке Березовом.

В начале октября стало известно, что власти планируют построить второй приют для животных. Под него уже определили два участка в хуторе Октябрьском.

Как писали Юга.ру, в июне 2025 года собака по кличке Диди случайно попала в приют после отлова вместе с дворовыми животными.

Город Животные Краснодар

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