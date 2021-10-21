QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий. Какие антиковидные меры вводят на Кубани
21 октября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на курортах Кубани в общественные места можно будет попасть только по QR-коду. Рассказываем, какие еще ограничения вводят в регионе
Напомним, из-за празднования Дня народного единства первая рабочая неделя ноября должна была быть короткой. Россиян ждали четыре дня выходных — с четверга по воскресенье (с 4 по 7 ноября).
Накануне президент России Владимир Путин объявил всю неделя с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.
Глава регионов со сложной эпидемиологической обстановкой могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или продлить этот период, отметил Путин.
В четверг 21 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил, какие антиковидные меры введут в регионе.
Вот, что решили чиновники:
- В Краснодарском крае нерабочие дни будут с субботы 30 октября по воскресенье 7 ноября;
- В это время в курортных городах попасть в кафе, рестораны и другие общественные места можно будет только по QR-коду из личного кабинета на портале госуслуг. О каких именно городах идет речь, не уточняется, но мэры Анапы и Сочи поддержали это предложение;
- Ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией граждан из групп риска (старше 60 лет и тех, кто лечится от ковида дома);
- С 30 октября по 7 ноября массовые, спортивные и культурные мероприятия будут ограничены;
- С 25 октября по 1 декабря зрители и участники массовых мероприятий смогут попасть на них только по QR-коду;
- Резервные инфекционные госпитали начнут работать в режиме повышенной готовности.
«Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным [...] В период нерабочей недели мы рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы. Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR-кодов», — подчеркнул Кондратьев.
Напомним, всего за время пандемии в России коронавирус официально подтвердился у 8 млн 131 тыс. 164 человек, из них 227 тыс. 389 умерли. За последние сутки положительные тесты получили 36 тыс. 339 россиян, а 1 тыс. 36 инфицированных скончались.
В Краснодарском крае к 21 октября, по данным оперштаба, ковидом заболели 78 тыс. 858 человек (+255 за сутки), из них 5 тыс. 436 детей. За весь период скончались 6 тыс. 975 кубанцев, в том числе о смерти 41 заболевшего стало известно сегодня.