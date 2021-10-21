QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий. Какие антиковидные меры вводят на Кубани

21 октября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на курортах Кубани в общественные места можно будет попасть только по QR-коду. Рассказываем, какие еще ограничения вводят в регионе

Напомним, из-за празднования Дня народного единства первая рабочая неделя ноября должна была быть короткой. Россиян ждали четыре дня выходных — с четверга по воскресенье (с 4 по 7 ноября).

Накануне президент России Владимир Путин объявил всю неделя с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

Глава регионов со сложной эпидемиологической обстановкой могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или продлить этот период, отметил Путин.