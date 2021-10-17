В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 15 октября открылась выставка «От ремесла к искусству»

Она посвящена традиционному ткачеству и вышивке. В экспозиции представлено более 50 предметов, изготовленных краснодрскими мастерами.

«Ткачество на дощечках — техника, которая была развита по всему миру, но на Кубани она получила особое развитие. Исторически дощечки могли быть не только из дерева, но и из кости, рогов животных, металла, как это было в древней Скандинавии. Некоторые народы пользовались дажераковинами или осколками глиняной посуды», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка «От ремесла к искусству» будет работать до 7 ноября по адресу улица Красная, 15. 

В Краснодаре 14 октября открылась мультимедийная экспозиция «Душа Кубани многозвучная», посвященная 210-летию со дня основания одного из символов края — Кубанского казачьего хора. 

Также в городе работает живописная экспозиция московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи «Свет и воздух». А с 19 октября можно будет увидеть репродукции картин известных на весь мир голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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