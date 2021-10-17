В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке

Она посвящена традиционному ткачеству и вышивке. В экспозиции представлено более 50 предметов, изготовленных краснодрскими мастерами.

«Ткачество на дощечках — техника, которая была развита по всему миру, но на Кубани она получила особое развитие. Исторически дощечки могли быть не только из дерева, но и из кости, рогов животных, металла, как это было в древней Скандинавии. Некоторые народы пользовались дажераковинами или осколками глиняной посуды», — рассказали в пресс-службе музея.