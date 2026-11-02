Тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей
Минстрой хочет заложить в квитанции ЖКХ новую надбавку
2 ноября «Парламентская газета» сообщила, что платежи за жилищно-коммунальные услуги могут снова вырасти. Чиновники предлагают добавить в квитанции отдельную строку — доплату, которая пойдет на восстановление изношенной инфраструктуры.
Собранные деньги направят на ремонт котельных, трубопроводов и тепловых сетей. Минстрой собирается внести инициативу на рассмотрение правительства до декабря.
На круглом столе в Совете Федерации, где и прозвучало это предложение, участники обсуждения заявили, что тех денег, что люди платят сейчас, хватает только на то, чтобы поддерживать существующие сети в рабочем состоянии. Надбавка обеспечит отрасль постоянным и адресным финансированием — потратить средства можно будет исключительно на конкретные проекты модернизации.
Помимо этого, Минстрой хочет разрешить регионам самостоятельно поднимать тарифы, исходя из того, что реально нужно и в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура. Привязка к федеральным ограничениям при этом должна исчезнуть.
Еще одна идея ведомства — позволить коммунальным организациям закладывать в тариф все свои расходы, не урезая их искусственно. А губернаторы получат право повышать тарифы для отдельных муниципалитетов, если согласуют это с правительством.
Как писали Юга.ру, 1 октября вступил в силу второй этап индексации тарифов ЖКХ. Для Краснодарского края предельный индекс роста тарифов увеличился на 13,7%, хотя изначально власти говорили о 9,6%. Показатель зависит от состояния инфраструктуры и статистики повышения стоимости за последние годы.
Первый раз в 2026 году стоимость жилищно-коммунальных услуг подняли 1 января. Тогда тариф увеличился на 1,7% во всех регионах. Дважды в год стоимость коммунальных услуг в стране повышали только в 2022 году.