Тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей

Вся Россия

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

Минстрой хочет заложить в квитанции ЖКХ новую надбавку

2 ноября «Парламентская газета» сообщила, что платежи за жилищно-коммунальные услуги могут снова вырасти. Чиновники предлагают добавить в квитанции отдельную строку — доплату, которая пойдет на восстановление изношенной инфраструктуры.

Собранные деньги направят на ремонт котельных, трубопроводов и тепловых сетей. Минстрой собирается внести инициативу на рассмотрение правительства до декабря.

Плюс 10%:

На круглом столе в Совете Федерации, где и прозвучало это предложение, участники обсуждения заявили, что тех денег, что люди платят сейчас, хватает только на то, чтобы поддерживать существующие сети в рабочем состоянии. Надбавка обеспечит отрасль постоянным и адресным финансированием — потратить средства можно будет исключительно на конкретные проекты модернизации.

Помимо этого, Минстрой хочет разрешить регионам самостоятельно поднимать тарифы, исходя из того, что реально нужно и в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура. Привязка к федеральным ограничениям при этом должна исчезнуть.

Еще одна идея ведомства — позволить коммунальным организациям закладывать в тариф все свои расходы, не урезая их искусственно. А губернаторы получат право повышать тарифы для отдельных муниципалитетов, если согласуют это с правительством.

Как писали Юга.ру, 1 октября вступил в силу второй этап индексации тарифов ЖКХ. Для Краснодарского края предельный индекс роста тарифов увеличился на 13,7%, хотя изначально власти говорили о 9,6%. Показатель зависит от состояния инфраструктуры и статистики повышения стоимости за последние годы.

Первый раз в 2026 году стоимость жилищно-коммунальных услуг подняли 1 января. Тогда тариф увеличился на 1,7% во всех регионах. Дважды в год стоимость коммунальных услуг в стране повышали только в 2022 году.

Водоснабжение Деньги Жилье ЖКХ Энергетика

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