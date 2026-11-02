Тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей

Минстрой хочет заложить в квитанции ЖКХ новую надбавку

2 ноября «Парламентская газета» сообщила, что платежи за жилищно-коммунальные услуги могут снова вырасти. Чиновники предлагают добавить в квитанции отдельную строку — доплату, которая пойдет на восстановление изношенной инфраструктуры. Собранные деньги направят на ремонт котельных, трубопроводов и тепловых сетей. Минстрой собирается внести инициативу на рассмотрение правительства до декабря.

Плюс 10%: В Краснодарском крае вырастут тарифы на газ

На круглом столе в Совете Федерации, где и прозвучало это предложение, участники обсуждения заявили, что тех денег, что люди платят сейчас, хватает только на то, чтобы поддерживать существующие сети в рабочем состоянии. Надбавка обеспечит отрасль постоянным и адресным финансированием — потратить средства можно будет исключительно на конкретные проекты модернизации. Помимо этого, Минстрой хочет разрешить регионам самостоятельно поднимать тарифы, исходя из того, что реально нужно и в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура. Привязка к федеральным ограничениям при этом должна исчезнуть. Еще одна идея ведомства — позволить коммунальным организациям закладывать в тариф все свои расходы, не урезая их искусственно. А губернаторы получат право повышать тарифы для отдельных муниципалитетов, если согласуют это с правительством.