В Краснодаре откроется выставка «В глазах смотрящих — красота»

Зрители увидят работы, которые выражают представление художника об окружающем мире. В экспозицию вошли более 30 разнообразных по цветовому решению и размеру живописных работ, созданных за последние годы. Это фантазийные картины и натюрморты, городские пейзажи и абстракция.

Работы Алексея Апиша, который создал творческую группу ArtLumen, находятся в частных коллекциях в России, Испании, Италии, Латвии, Турции, Индонезии, Франции.

Выставка «В глазах смотрящих — красота» будет работать до 31 октября на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей.