В Краснодаре откроется выставка «В глазах смотрящих — красота»
В Краснодарском краевом выставочном зале 19 октября откроется экспозиция Алексея Апиша «В глазах смотрящих — красота»
Зрители увидят работы, которые выражают представление художника об окружающем мире. В экспозицию вошли более 30 разнообразных по цветовому решению и размеру живописных работ, созданных за последние годы. Это фантазийные картины и натюрморты, городские пейзажи и абстракция.
Работы Алексея Апиша, который создал творческую группу ArtLumen, находятся в частных коллекциях в России, Испании, Италии, Латвии, Турции, Индонезии, Франции.
Выставка «В глазах смотрящих — красота» будет работать до 31 октября на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей.
Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. В музее имени Коваленко работает экспозиция «От ремесла к искусству», посвященная традиционному ткачеству и вышивке, и «Свет и воздух» московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи.
В историческом парке «Россия — моя история» доступна мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» в честь Кубанского казачьего хора.
Также в Краснодарском краевом выставочном зале с 19 октября можно будет увидеть репродукции картин известных голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера.