В Краснодаре покажут репродукции работ Рембрандта и Вермеера

В Краснодарском краевом выставочном зале 19 октября откроется экспозиция «Вермеер и Рембрандт. Два мастера»

Можно будет увидеть более 70 репродукций картин известных на весь мир голландских художников. Они созданы с помощью техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать произведения мастеров на натуральном холсте, в том числе воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Работы мастеров сопровождаются историей создания каждой из них и подробным описанием сюжетов. Также посетители смогут прослушать аудиоэкскурсию — понадобятся лишь смартфон и наушники.

Рембрандт ван Рейн прославился портретами современников, через которые он изучал внутренний мир человека, пытался отразить характер и индивидуальные черты. Также в своем творчестве художник обращался к религиозным и мифологическим сюжетам.

Ян Вермеер — мастер бытовой живописи и жанрового портрета. За свою жизнь он написал всего около 40 работ, однако практически каждая из них считается шедевром, который мечтает заполучить любой музей.

Выставка будет работать до 5 декабря по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Возрастное ограничение — 12+.