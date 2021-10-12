В Краснодаре покажут репродукции работ Рембрандта и Вермеера

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом выставочном зале 19 октября откроется экспозиция «Вермеер и Рембрандт. Два мастера»

Можно будет увидеть более 70 репродукций картин известных на весь мир голландских художников. Они созданы с помощью техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать произведения мастеров на натуральном холсте, в том числе воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Работы мастеров сопровождаются историей создания каждой из них и подробным описанием сюжетов. Также посетители смогут прослушать аудиоэкскурсию — понадобятся лишь смартфон и наушники.

Рембрандт ван Рейн прославился портретами современников, через которые он изучал внутренний мир человека, пытался отразить характер и индивидуальные черты. Также в своем творчестве художник обращался к религиозным и мифологическим сюжетам.

Ян Вермеер — мастер бытовой живописи и жанрового портрета. За свою жизнь он написал всего около 40 работ, однако практически каждая из них считается шедевром, который мечтает заполучить любой музей.

Выставка будет работать до 5 декабря по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Возрастное ограничение — 12+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее имени Коваленко работает масштабный выставочный проект «Исаак Левитан и его современники». Представлены работы из фондов Государственного Русского музея. Основа экспозиции — 19 произведений мастера лирического пейзажа Исаака Левитана, в том числе редко экспонирующиеся этюды.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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