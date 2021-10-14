В Краснодаре открылась выставка в честь Кубанского казачьего хора

Краснодарский край

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В краснодарском историческом парке «Россия — моя история» ﻿14 октября открывается мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная»

Проект посвящен 210-летию со дня основания одного из символов Краснодарского края — Кубанского казачьего хора. В экспозицию вошли документы об истории его создания, фото- и видеоматериалы, документальные фильмы, звукозаписи концертных выступлений, а также интерактивная карта гастролей на пяти континентах.

Примечательно, что Кубанский казачий хор — единственный в стране профессиональный коллектив народного творчества, ведущий непрерывную деятельность с начала XIX века.

Выставка «Душа Кубани многозвучная» будет работать до 9 января 2022 года по адресу улица Конгрессная, 2. Стоимость билетов 50 рублей. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, 14 октября в Краснодаре также откроется живописная экспозиция московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи «Свет и воздух». А с 19 октября можно будет увидеть репродукции картин известных на весь мир голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера.

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