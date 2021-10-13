В Краснодаре откроется живописная выставка «Свет и воздух»

В краснодарском музее имени Коваленко 14 октября откроется персональная выставка московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи «Свет и воздух»

Экспозиция состоит из 33 живописных произведений из семейного собрания автора и частных коллекций. Работы созданы художницей в период с 1950 до начала 1990 годов.

«Разнообразие жанров позволяет оценить творческие возможности и круг живописных мотивов мастера», — считают в пресс-службе музея.

Валентина Диффинэ-Кристи родилась в Москве в семье профессора. Свой хорошо узнаваемый стиль сформировала к 1960 годам. На творчество художницы повлияли Анри Матисс, Поль Гоген и Клод Моне.

Выставка «Свет и воздух» будет работать до 7 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 19 октября откроется экспозиция «Вермеер и Рембрандт. Два мастера». Зрителям покажут более 70 репродукций картин известных на весь мир голландских художников, созданных в технике жикле.

А в музее имени Коваленко работает масштабный выставочный проект «Исаак Левитан и его современники». Представлены работы из фондов Государственного Русского музея. Основа экспозиции — 19 произведений мастера лирического пейзажа Исаака Левитана, в том числе редко экспонирующиеся этюды.