Без осадков, но с туманами: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели

В первые дни ноября в Краснодарском крае сохранится теплая погода с утренними туманами

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 2–3 ноября сохранится сухая и теплая погода. По данным синоптиков, в регионе осадков не ожидается. Однако ночью, утром и в первой половине дня край накроет густой туман.

Ночью термометры покажут 7–12 °C, а днем воздух прогреется до 15–20 °C. В горах ночью — 3–8 °C, днем — 8–13 °C.