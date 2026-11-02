Без осадков, но с туманами: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В первые дни ноября в Краснодарском крае сохранится теплая погода с утренними туманами

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 2–3 ноября сохранится сухая и теплая погода. По данным синоптиков, в регионе осадков не ожидается. Однако ночью, утром и в первой половине дня край накроет густой туман.

Ночью термометры покажут 7–12 °C, а днем воздух прогреется до 15–20 °C. В горах ночью — 3–8 °C, днем — 8–13 °C.

Когда в Краснодаре похолодает:

На Черноморском побережье также без осадков, но возможен ветер с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 18–23 °C.

В Краснодаре в понедельник и вторник сохранится сухая погода со слабым ветром. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов прогнозируют туман. Ночная температура воздуха составит 10–12 °C, а днем потеплеет до 17–19 °C.

Как писали Юга.ру, в конце октября девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест России.

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Без осадков, но с туманами: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели
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