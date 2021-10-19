В Краснодаре открылся музей «ОТМА», где сохранились дореволюционные интерьеры

Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте Petit Media. Небольшой музей расположился по улице Мира, 61, уместившись всего в двух комнатах.

Лю Нахухлович Трахов — предприниматель, меценат и общественный деятель черкесского происхождения. По информации историка-любителя Виталия Штыбина, владелец известного екатеринодарского отеля «Нью-Йорка» не имел образования, но был очень предприимчивым. В разное время он работал возчиком дров, участвовал в строительстве Новороссийской железнодорожной ветки, владел кирпично-черепичным заводом.

В доме Трахова сохранились дореволюционные интерьеры с лепниной, метлахской плиткой, дубовыми полами, расписными узорами на стенах и изразцовой печью. Однако музей рассказывает историю не его, а расстрелянных дочерей царя Николая II. Название как раз образовалось из первых букв их имен — ОТМА (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) — так девушки часто подписывали свои совместные письма.

Внутри можно увидеть фотографии княгинь и услышать голос, зачитывающий их послания. Музей работает каждый день с 15:00 до 19:00. Вход бесплатный, по желанию можно оставить пожертвования на его развитие.