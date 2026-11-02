«Не гуляй с кем попало» и «сохраняй чистоту»: сочинским школьникам раздали памятки об опасности добрачных отношений

В одной из школ Сочи детям выдали брошюры, в которых объясняют, почему добрачные отношения — это якобы плохо

30 октября телеграм-канал Baza сообщил, что ученикам одной из школ Сочи раздали необычные памятки о половой жизни. В них подросткам дают по десять советов на тему отношений.

Одна из памяток называется «Десять причин подождать до свадьбы» и адресована девочкам. В ней школьниц учат «не гулять с кем попало до свадьбы» и не заниматься добрачным сексом, поскольку он «помрачает рассудок». Девочек убеждают, что мужчины будут ценить их за «сохранение девственности».

«Сохранив чистоту, ты избежишь мучительных сравнений и воспоминаний. У твоего будущего мужа не будет повода сомневаться в тебе и ревновать», — гласит один из советов.