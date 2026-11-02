«Не гуляй с кем попало» и «сохраняй чистоту»: сочинским школьникам раздали памятки об опасности добрачных отношений
В одной из школ Сочи детям выдали брошюры, в которых объясняют, почему добрачные отношения — это якобы плохо
30 октября телеграм-канал Baza сообщил, что ученикам одной из школ Сочи раздали необычные памятки о половой жизни. В них подросткам дают по десять советов на тему отношений.
Одна из памяток называется «Десять причин подождать до свадьбы» и адресована девочкам. В ней школьниц учат «не гулять с кем попало до свадьбы» и не заниматься добрачным сексом, поскольку он «помрачает рассудок». Девочек убеждают, что мужчины будут ценить их за «сохранение девственности».
«Сохранив чистоту, ты избежишь мучительных сравнений и воспоминаний. У твоего будущего мужа не будет повода сомневаться в тебе и ревновать», — гласит один из советов.
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Другая брошюра — «Почему добрачный секс не нужен?» — адресована мальчикам. Школьникам также советуют не вступать в половые отношения до свадьбы, поскольку это «измена настоящей любви», а половая распущенность ведет к распаду личности. Мальчиков учат воздержанию и отказу от «мусорного контента, замешанного на сексе».
Отметим, что авторы памяток предупреждают школьников и о последствиях незащищенного секса — инфекциях, передающихся половым путем. Однако, по мнению составителей брошюр, такая опасность существует только до брака.
В памятке, адресованной мальчикам, авторы также предупреждают о возможной беременности даже при использовании барьерной контрацепции: «Одно неловкое движение — и ты папа». Кроме того, они приводят статистику о контрацепции, ссылаясь на англоязычную «Википедию».
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