Жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон»

В Ростовской области выступили против введения платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон». Жители опасаются, что это приведет к еще большим пробкам

Предыстория: в сентябре Правительство РФ решило увеличить протяженность платного участка трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км — от Каменска-Шахтинского до Шахт. С 2025 года на отрезке идет реконструкция, в ходе которой дорогу расширяют до шести полос. В ГК «Автодор» пообещали сохранить для водителей бесплатные альтернативные маршруты.

30 октября портал Donday сообщил , что жители Новочеркасска, Шахт и окрестных поселков выступили против введения платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон». По словам жителей, ежедневные поездки на работу в Ростов теперь им могут обойтись примерно в 12 тыс. рублей в месяц. Горожане считают, что даже с учетом льгот и скидок от «Автодора» итоговые суммы остаются неподъемными. «Поток машин поедет прямо через проспект Баклановский. У нас и так последние четыре года постоянные заторы. В курортный сезон все едут через город, при любой аварии на М-4 — снова все у нас. Представьте, что начнется, когда на 1021-м километре официально введут плату?» — поделилась местная жительница.

Горожане объяснили, что сейчас проезд через Ростов в пиковые часы занимает около часа. В снег или гололед на Баклановском проспекте образовываются заторы, а альтернативных путей объезда нет.

Жители Дона убеждены, что после запуска платной дороги увеличится нагрузка и на городские улицы. По данным СМИ, новочеркасцы уже готовят петицию, а активисты из Шахт продолжают собирать подписи под общим обращением за отмену или пересмотр условий проезда.