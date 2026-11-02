Жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон»

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Ростовской области выступили против введения платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон». Жители опасаются, что это приведет к еще большим пробкам

Предыстория: в сентябре Правительство РФ решило увеличить протяженность платного участка трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км — от Каменска-Шахтинского до Шахт. С 2025 года на отрезке идет реконструкция, в ходе которой дорогу расширяют до шести полос. В ГК «Автодор» пообещали сохранить для водителей бесплатные альтернативные маршруты.

30 октября портал Donday сообщил, что жители Новочеркасска, Шахт и окрестных поселков выступили против введения платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон». По словам жителей, ежедневные поездки на работу в Ростов теперь им могут обойтись примерно в 12 тыс. рублей в месяц. Горожане считают, что даже с учетом льгот и скидок от «Автодора» итоговые суммы остаются неподъемными.

«Поток машин поедет прямо через проспект Баклановский. У нас и так последние четыре года постоянные заторы. В курортный сезон все едут через город, при любой аварии на М-4 — снова все у нас. Представьте, что начнется, когда на 1021-м километре официально введут плату?» — поделилась местная жительница.

«Памятник пакости» поставили жители Ростовской области:

Горожане объяснили, что сейчас проезд через Ростов в пиковые часы занимает около часа. В снег или гололед на Баклановском проспекте образовываются заторы, а альтернативных путей объезда нет.

Жители Дона убеждены, что после запуска платной дороги увеличится нагрузка и на городские улицы. По данным СМИ, новочеркасцы уже готовят петицию, а активисты из Шахт продолжают собирать подписи под общим обращением за отмену или пересмотр условий проезда.

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи.

Автомобили Деньги Дороги Инфраструктура общество Ростовская область Транспорт

Новости

Жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон»
Тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей
«Не гуляй с кем попало» и «сохраняй чистоту»: сочинским школьникам раздали памятки об опасности добрачных отношений
Без осадков, но с туманами: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели
Хакеры взломали приложение МЧС: пользователи получили фейковые сообщения о тревоге
На Кубани началась четырехдневная рабочая неделя

Лента новостей

Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв
Мусор некуда везти
29 октября, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
29 октября, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае

Реклама на сайте