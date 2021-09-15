Год назад в центре Краснодара решили отреставрировать пять исторических зданий. И как успехи?

В августе прошлого года депутаты гордумы Краснодара выделили несколько десятков миллионов на проекты по реставрации старинных домов. Рассказываем, что вообще было сделано за это время

Напомним, в августе 2020 года мэр Краснодара сообщил, что в центре города хотят отреставрировать ряд исторических зданий. Речь шла о следующих объектах: доходный дом подрядчика Акулова (ул. Красная, 6),

дом профессора Данилюка (ул. Красноармейская,30),

дом купца Котлярова (ул. Коммунаров, 108, литер «Г»),

многоквартирный жилой дом на Красноармейской, 49. На проектно-изыскательные работы по реставрации этих домов депутаты гордумы выделили 80 млн рублей на 2021 год. Деньги на ремонт еще одного памятника архитектуры — дома купца Лихацкого на Красной, 118/1 — были зарезервированы в городском бюджете ранее. На проект реставрации выделили более 45 млн рублей.

Спустя месяц чиновники объявили, что программу по реставрации старинных зданий реализуют «поэтапно», так как не все объекты еще находятся на балансе муниципалитета. Касательно дома купца Лихацкого, подрядчик должен был подготовить проект реставрации к августу 2021 года. По дому подрядчика Акулова чиновники начали готовить задание на проектирование. В доме профессора Данилюка решили к существующей проектной документации добавить раздел с инженерными сетями.

Чтобы посчитать стоимость проекта по сохранению дома купца Котлярова, границы здания, как выяснилось, предстояло уточнить. А чтобы отреставрировать дом на Красноармейской, 49 — сначала расселить всех жильцов аварийного здания. Также власти сообщили, что приведут в порядок здание по улице Калинина, 100, где раньше был штаб Добровольческой армии генерала Корнилова. Но для этого земельный участок под домом нужно получить в собственность муниципалитета.

В марте 2021 года пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что муниципалитет готовится к торгам по выбору подрядчика, который займется проектом реставрации трех старинных домов: доходного дома Акулова, о котором говорилось выше, и двух жилых домов по улице Орджоникидзе — Фришкулиди (Орджоникидзе, 48) и Пятковой (Орджоникидзе, 50). Журналисту Юга.ру не удалось найти в предыдущих пресс-релизах администрации упоминаний о ремонте этих зданий.

Спустя месяц чиновники закончили разработку документов по реставрации внутреннего убранства и инженерных сетей дома Данилюка. Заявку о проведении экспертизы сметы направили в Росгосэкспертизу. Также они пообещали начать ремонт дома купца Лихацкого до конца года.

В мае муниципалитет заключил контракт с ООО ФСК «Столица» на разработку проекта по реставрации домов Акулова, Фришкулиди и Пятковой. К июню сотрудники компании обследовали здания и рассказали, какие нашли дефекты. Полностью выполнить все работы по контракту фирма должна к маю 2022 года.

К реставрации еще трех объектов приступить не удалось. Так, жилой дом по Красноармейской, 49 по-прежнему расселяли. Полностью привести дом в порядок здание бывшего штаба генерала Корнилова было невозможно, — суды по возвращению участка под домом в собственность Российской Федерации еще шли, и город нужно было дождаться их окончания, а после ходатайствовать о передачи части участка в муниципальную собственность. Пока там решили выполнить противоаварийные работы.

Также из-за сложностей с землей власти не смогли приступить к реставрации дома Котлярова. Сначала участок нужно было разделить, затем образовать новый, а сам объект — исключить из реестра аварийных многоквартирных домов. Дом решили «законсервировать».

13 сентября в мэрии Краснодара обсудили, как идут работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. «Мы начали в прошлом году непростую работу. Она отличается от других видов работ. Огромное количество времени мы должны потратить на историко-культурные заключения, подбор подрядных организаций, имеющих лицензию Минкульта на проведения обследования, оценки, реставрацию — их не так много. Конечно, сроки достаточно большие», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Первышов. Директор департамента строительства Артем Аганов отчитался, что проектная документация по дому купца Лихацкого всё еще на государственной экспертизе.

Реставрацию дома по улице Красноармейской, 49 пока нет возможности выполнить, потому что не всех жильцов расселили, и нет ясности с оценкой размера компенсации за расселение.

Касательно здания, где был штаб генерала Корнилова, власти посчитали, что проведение аварийных работ обойдется примерно в 9 млн рублей. В ближайшее время будут запрашиваться деньги на это. Мэр Краснодара, в свою очередь, поручил ускорить процесс передачи земельного участка под зданием, потому что пока он не в муниципальной собственности, отреставрировать сам объект никак нельзя. «Объект крайне аварийный. Если с памятником что-то произойдет, будут претензии, почему не принимали мер по сохранению. А у нас в какую экспертизу не зайди — необходимо наличие прав по земельному участку. Еще раз подчеркиваю: это важно. Никак без нас это дело не может быть рассмотрено. И раз объект находится у нас на праве собственности, значит, и земельный участок должен в собственности находиться», — заявил Первышов.

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